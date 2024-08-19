Kaldırımda yürürken topuğundan vuruldu

Malatya’da, kaldırımda yürürken silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 19.08.2024 - 07:45
Abone Ol google-news

Olay, 01.00 sıralarında Battalgazi ilçesi Kernek Mahallesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre, Şehit Hamit Fendoğlu Caddesi üzerinde kaldırımda yürüyen U.Ö.’ye bölgede seyir halinde olan bir araçtan tabanca ile ateş açıldı. Açılan ateş sonucu sol ayak topuk kısmına kurşun isabet eden U.Ö. yaralanırken, araç hızla bölgeden uzaklaşarak gözden kayboldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan ekipler bir adet boş kovan bulurken, olayın zanlısının yakalanması için çalışma başlatıldı.


Malatya haberleri silahlı saldırı haberleri

İlgili Haberler

Diyarbakır'da iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı

Diyarbakır'da iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı
3 kişinin silahlı saldırısına uğrayan Samet öldü

3 kişinin silahlı saldırısına uğrayan Samet öldü
Yolda yürüyen kadına çarpıp kaçmıştı: Eli silahlı paylaşımları ortaya çıktı!

Yolda yürüyen kadına çarpıp kaçmıştı: Eli silahlı paylaşımları ortaya çıktı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler