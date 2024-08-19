Kaldırımda yürürken topuğundan vuruldu
Malatya’da, kaldırımda yürürken silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi yaralandı.
Olay, 01.00 sıralarında Battalgazi ilçesi Kernek Mahallesi’nde meydana geldi.
İddiaya göre, Şehit Hamit Fendoğlu Caddesi üzerinde kaldırımda yürüyen U.Ö.’ye bölgede seyir halinde olan bir araçtan tabanca ile ateş açıldı. Açılan ateş sonucu sol ayak topuk kısmına kurşun isabet eden U.Ö. yaralanırken, araç hızla bölgeden uzaklaşarak gözden kayboldu.
İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Olay yerinde inceleme yapan ekipler bir adet boş kovan bulurken, olayın zanlısının yakalanması için çalışma başlatıldı.
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