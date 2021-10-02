Kamu yararı şartı olan 26 taşınmaz satıldı

02 Ekim 2021 Cumartesi, 04:00

Sayıştay’ın Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na (ÖİB) ilişkin denetim raporu, denetimsizliği ve usulsüzlüğü gözler önüne serdi. Raporda, başkanlık tarafından kamu kurum ve kuruluşları ile belediyelere devredilen ve “kamu yararına kullanım” şartı koşulan 30 taşınmazdan 26’sının satıldığı ortaya çıktı. Dört taşınmazın ise amacı dışında kullanıldığı, birinin kiralandığı saptandı. Söz konusu işlemlerin hangi kurum ve belediyelerce yapıldığına ilişkin bilgi yer almadı. ÖİB’nin tapulara şerh koymadığı için usulsüz satışlara karşı yaptırım uygulanamadığı vurgulandı.

YAPTIRIM BİLE YOK

Raporda, amacı dışında kullanılan dört taşınmazın kullanım alanlarına da yer verildi. Bu taşınmazlardan ikisinin belediye tarafından meslek edindirme kursları ve çok amaçlı gençlik merkezi olarak kullanılması gerekirken idari bina olarak kullanıldığı, kalan ikisinin ise fen işleri hizmetlerinde ve sosyal tesis alanı olarak kullanılması gerekirken bir kooperatife kiralandığı aktarıldı. Ayrıca, bu taşınmazların 38’inde, kullanım amacının tapuya şerh düşülmediği, bu nedenle de konuya ilişkin herhangi bir yaptırım uygulanmadığı vurgulandı. Raporda, söz konusu taşınmazların kiralandığı kurumlar, taşınmazların büyüklükleri, ne zaman satıldıkları gibi bilgilere yer verilmemesi dikkat çekti.

Raporda, 2019’da belirlenen dört eksiklikten üçünün ise halen yerine getirilmediği aktarıldı.