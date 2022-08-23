Kamyonet, duvarı yıkarak evin avlusuna daldı: 2 yaralı
Mardin'in Nusaybin ilçesinde kamyonet, çarparak yıktığı duvardan evin avlusuna girerken, 2 kişi yaralandı.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde dün akşam saat 02.00 sıralarında, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 80 AAS 671 plakalı kamyonet, kontrolden çıkıp, çarparak yıktığı duvardan evin avlusuna daldı.
Kazada araçtaki 2 kişi, yaralandı. Evdekiler, gürültüye panikle uyanırken, ihbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Hurdaya dönen araç da vinç ve çekici ile kaldırıldı.
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