Kar esareti: Dört ilde 93 ulaşım yolu kapandı

Yayınlanma: 31 Ocak 2023 - 17:15

Güncelleme: 31 Ocak 2023 - 17:15

Batman İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kent genelinde 62 köy ve mezraya ulaşım sağlanamıyor. Karla mücadele ekipleri, ilçelerden Sason'daki 28 köy ile 30 mezra ve Kozluk'taki dört mezra yolunun açılması için çalışma yürütüyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Şırnak'ın Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde bir belde, iki köy ve bir mezraya, Siirt'in Pervari ve Şirvan ilçelerinde de 12 köye ulaşım sağlanamıyor.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı bir, ilçelerden Adaklı'da üç, Genç'te yedi ve Solhan'da dört köy yolu kar nedeniyle kapandı.