Karakayalı: Kemalpaşa hak ettiği yere ulaşacak

Karakayalı, “Göreve geldiğimiz 2019 yılından 2021 yılına kadar hayata geçirdiğimiz her projeyi, Kemalpaşalı vatandaşlarımızın refah seviyesini yükseltmek, modern ve daha yaşanabilir bir ilçe inşa etmek için elimizdeki tüm imkânları seferber ettik. Pandemi sürecine rağmen rutin çalışmalar dışında birçok projeyi gerçekleştirdik. Önümüzdeki süreçte de planladığımız her faaliyeti vatandaşlarımızın hizmetine en iyi şekilde sunmak için daha çok çalışacağız. Güzel ilçemizi hak ettiği yere ulaştırma hedefiyle ekibimle birlikte her şeyin üstesinden geleceğimize inancım tam. Kemalpaşamızı 30 ilçenin parlayan yıldızı yapmak için omuz omuza vereceğiz” ifadelerini kullandı. Karakayalı, “800 ton sıcak asfalt, 85 bin metrekare parke taşı döşendiğini, 45 bin metrekare yeni imar yolunun açıldığını ve 450 metrekare büyüklüğündeki zeytinyağı tesisinin de inşaatının tamamlandığı anlattı.