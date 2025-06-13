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Kardeşler arasındaki kavgayı ayırmaya çalışırken canından oldu!

Kardeşler arasındaki kavgayı ayırmaya çalışırken canından oldu!

13.06.2025 14:14:00
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AA
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Kardeşler arasındaki kavgayı ayırmaya çalışırken canından oldu!

Kocaeli'nde alacak nedeniyle iki kardeş arasında çıkan kavgayı ayırmak isterken silahla vurulan çiğ köfte işletmecisi Ömer Orhan, hayatını kaybetti. Olay sonrası kardeşler gözaltına alındı.

Dilovası ilçesine bağlı Orhangazi Mahallesi'nde İstiklal Caddesi'ndeki bir kahvehanede dün gece saatlerinde kardeşler A.B. ile İ.B. arasında alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine çiğ köfte işletmecisi Ömer Orhan (32), kardeşleri ayırmaya çalıştı. Bu sırada ateşlenen tabancadan çıkan mermi Orhan'a isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Orhan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Polis, olaya ilişkin şüpheli iki kardeşi gözaltına aldı.

İlgili Konular: #kocaeli #kavga #kardeş

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