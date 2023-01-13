Kardeşlerin kavgasını ayırmak isteyen anne yaralandı
Çorum'da iki kardeş arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen anne silahın ateş alması sonucu bacağından vurularak yaralandı
Çorum il merkezi Üçtutlar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Mustafa ve Muhammed D. adlı iki kardeş arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mustafa D. evinde bulundurduğu pompalı tüfek ile kardeşi Muhammed D.'ye ateş etmek istedi.
O sırada kavgayı ayırmak için araya giren anne S.D. tüfeğin ateş alması neticesinde bacağından yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı anne ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kavga eden iki kardeş ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Olay ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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