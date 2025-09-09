Karın ağrısı şikâyetiyle gitmişti: Hastanede yapılan iğne hayatını kararttı!

Kentte yerel bir gazetede çalışan Aytaç Öztürk (40), 27 Ağustos’ta karın ağrısı şikâyetiyle Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne başvurdu. Öztürk, sol kalçasına ağrı kesici iğne yapıldıktan sonra taburcu edildi.

Bir süre sonra sol bacağında ağrı hissetmeye başlayan Aytaç Öztürk, ağrılar dayanılmaz hale gelince 31 Ağustos’ta çağırılan ambulansla Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Hastanesi’ne kaldırıldı. Sol bacağının üstüne basamadığını belirten Öztürk’ün ödem toplayan bacağı alçıya alındı.

Rahatsızlığı henüz teşhis edilemeyen, ancak hatalı enjeksiyon uygulanmasından şüphe duyduğunu belirten Aytaç Öztürk’ün tedavisi BEUN Hastanesi Beyin ve Sinir Hastalıkları Cerrahisi Servisi’nde devam ediyor.

"HENÜZ KONULMUŞ BİR TEŞHİS YOK"

İğneyi olduktan sonra bacağının üstüne basamadığını belirten Öztürk, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimi ile telefonda görüştüğünü anlatarak, şunları söyledi:

“Bu neden kaynaklanır’ diye sordum, ‘Bu tarz durumlarda böyle şeyler yaşanabiliyor. Ancak devam ederse yine bir fizik tedaviye görünmekte fayda var’ demişti bana. Pazar günü uyandım, hiçbir şekilde yataktan kalkamadım. Evde resmen süründüm, tuvalete dahi gidemedim. Haliyle eve ambulans çağırdık. Ambulansla beni BEUN Hastanesi’ne getirdiler. Acilde bayağı bir mesai harcadık. Sedyeden normal sandalyeye oturamıyordum. Ayağımın üzerine basamıyordum. Bastığım an çığlık kopartıyorum, resmen acı çekiyordum. Kalçamdan vuruyor, ayağım şiş, ödem oluştu. Bunun iğneden kaynaklı olduğunu düşünüyoruz. Pazar gününden bu yana da tedavi görüyorum. Ayağıma da atel alçı yapılmıştı. Atel alçıyı çıkardılar şimdi farklı bir sistem uygulayacaklar. Fizik tedavi ile devam edeceğiz ama tedavi sonuç verir mi bilmiyorum. Pazar gününden beri serum, ilaç, iğne tedavisi görüyorum. Henüz fizik tedavi durumuna geçemedik. Ayağımı inceliyorlar. Henüz şu an konulmuş bir teşhis yok.”

"YÜRÜYEMİYORUM"

Yaşadığı soruna teşhis konulmasını ve rapor almayı bekleyen Aytaç Öztürk, “Gerçekten böyle bir durum varsa ben gazeteciyim ama başka bir vatandaş da gitmiş olsa başkasının başına gelmemesi için gereken yapılsın istiyorum. Varsa gerçeklik payı şikayetçi olacağım, sonuna kadar mücadele edeceğim. Yürüyemiyorum, ayağımın üzerine basamıyorum ve çığlık atıyorum” ifadelerini kullandı.

İL SAĞLIK MÜDÜRÜ: "SÜRECİ TAKİP EDİYORUZ"

DHA muhabirinin telefonla ulaştığı Zonguldak İl Sağlık Müdürü Mustafa Özkan Gün, “Süreci takip ediyoruz. Hata var ya da yok diyemeyiz daha çok erken. Tedavi sürecinin takipçisiyiz. Detaylı açıklamayı tedavi sürecinin ardından yapacağım. Sonucuna göre gereken yapılır” dedi.