Kars buz kesti... Araçların camları dondu

Kars’ta termometrelerin eksi 6 dereceyi göstermesiyle araçların camları dondu.

Kars buz kesti... Araçların camları dondu
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 22.10.2024 - 10:01

Kar yağışıyla birlikte hava sıcaklığının hissedilir bir şekilde düştüğü Kars’ta sabah erken saatlerde işlerine gitmek için sokağa çıkan yurttaşların buz mesaisi de başladı.

Aşırı soğuktan araçlarının camları buz tutan yurttaşlar, yaklaşık 15 dakika araçlarının ısınması ve araç camlarının buzunu temizlemekle uğraştı.

"GECE EKSİ 9’U GÖRDÜ"

Kars’ta havaların soğuduğunu ifade eden Hasan Topçu, “Ekim ayı çıkmadan kış kendisini hissettirdi, kasım ayına girmedik, gece eksi 7 derece olduğundan araçlarımızın camları buz tutuyor. Sabah böyle temizlemek zorunda kalıyoruz. Temizlemesek yola çıkamıyoruz” dedi.

Öte yandan havaların soğumasıyla birlikte Karslılar da kışlık giysilerini giymeye başladı. Kentte hava sıcaklığı gece eksi 9, gündüz ise eksi 6 derece olarak ölçüldü. Soğuk havanın önümüzdeki günlerde de etkili olması bekleniyor.


Etiketler: #Kars #buz #soğuk hava

İlgili Haberler

Fransa’da eşi tarafından öldürülen Keleş’in acılı kız kardeşi konuştu: ‘Bir mezarı olsun’

Fransa’da eşi tarafından öldürülen Keleş’in acılı kız kardeşi konuştu: ‘Bir mezarı olsun’
'Yenidoğan Çetesi' skandalını ortaya çıkaran savcı Yavuz Engin'den ilk mesaj: 'Aynı yolda devam edeceğiz'

'Yenidoğan Çetesi' skandalını ortaya çıkaran savcı Yavuz Engin'den ilk mesaj: 'Aynı yolda devam edeceğiz'
Otomobil karşı şeride geçerek kaldırıma çıktı: 1 yaralı

Otomobil karşı şeride geçerek kaldırıma çıktı: 1 yaralı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler