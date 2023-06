Karşıyaka’da iklim krizine karşı 95 bin ağaç dikildi

Yayınlanma: 30.06.2023 - 13:39

Güncelleme: 30.06.2023 - 13:39

Karşıyaka’da, 5 yılda 100 bin ağaç hedefiyle başlayan çalışmalar, ilk 4 yılda 95 bin ağacın toprakla buluşmasını sağladı, 70 bin 762 metrekare yeşil alan düzenlemesi gerçekleştirildi.

Ortak hedefin daha yaşanabilir ve yeşil bir dünya olduğunu belirten Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “Ağaç varlığı ve yeşil alanları her geçen gün artırmaya kararlıyız” dedi.

OECD, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın yüzde 65’ine ancak yerel yönetimlerin katılımı ve koordinasyonuyla ulaşılabileceğini tahmin ediyor. Bu nedenle yerel yönetimlere bu noktada önemli sorumluluklar düşüyor. Karşıyaka Belediyesi bu alanda insan odaklı ve katılımcı bir yönetim anlayışı ile yürüttüğü çalışmalarda yurttaşların aktif katılımını Vatandaş Katılım Birimi aracılığıyla sağlıyor. Böylece vatandaşlar kent planlamasına, özellikle yeşil alan tasarımlarına direkt katılım sağlıyor.

95 BİN AĞAÇ TOPRAKLA BULUŞTU

Toplam 393 park ve 13 ağaçlandırma alanı bulunan Karşıyaka’da 2019 yılından bu yana 37 yeni park alanı oluşturuldu, 71 alanda revizyon gerçekleştirildi. Toplamda 70 bin 762 metrekare alanda yeşil alan düzenlemesine ulaşıldı. 5 yıl içinde 100 bin ağaç hedefiyle başlayan çalışmalar kapsamında da 4 yıl içinde 95 bin ağaç toprakla buluşturuldu. Parklarda 30 bini aşkın mevsimlik çiçek dikimi sağlandı, yaklaşık 10 bin metrekare alana çim tohumu ve yaklaşık 31 bin metrekare alana ise rulo çim uygulaması yapıldı. Kentin merkezindeki uygulamaların yanı sıra 231 bin 905 metrekare alana kurulan Karşıyaka Kent Ormanı’nda da sağlıklılaştırmaçalışmalarına aralıksız devam ediliyor.

HEDEF DAHA YAŞANABİLİR DÜNYA

Daha yaşanabilir bir dünya hedefiyle çalıştıklarını söyleşen Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “Yeşilin her tonunun coşkuyla filizlendiği, mavinin en güzel tonlarıyla yeşillin kucaklaştığı bir kent için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Bu amaçla kent merkezine öncelik vererek, ağaçlandırmaya uygun olan her alana fidan dikiyoruz. 5 yılda 100 bin ağaç hedefiyle çıktığımız yolda, 4 yılın sonunda 95 bin ağaca ulaştık. Ağaç varlığı ve yeşil alanları her geçen gün artırmaya kararlıyız. Yeni yeşil alanlar oluşturarak yurttaşlarımızın kent içinde nefes alabileceği, vakit geçirebileceği alanlar oluşturuyoruz. Tüm bu çalışmaları katılımcı bir yönetim anlayışıyla yürütüyoruz. Her mahallemizde mutlaka yurttaşlarımıza fikirlerini soruyor, Karşıyaka'mızı vatandaşlarımızdan aldığımız güçle geleceğe hazırlıyoruz” dedi.