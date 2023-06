Kars’ta bir köyü sel vurdu, 10 ev zarar gördü

Yayınlanma: 17.06.2023 - 06:56

Güncelleme: 17.06.2023 - 06:58

Kars’ın Digor ilçesine bağlı Varlı köyünde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağmur ve dolu beraberinde sel baskınını getirdi. Selin vurduğu köyde 10 ev selden etkilenirken, çok sayıda kümes hayvanı da öldü.

Sel ihbarı üzerine köye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler hasar tespit çalışması yaparken, etkili olan yağmurun ardından köy sakinleri yağmur sularını kovalarla dışarıya attı.

"BAZI EVLERE ULAŞAMADIK"

Yaşanan olayda herhangi can kaybı yaşanmadığını ifade eden Varlı Köyü Muhtarı Kemal Cavlanlar, “Yağmur fazla yağdı, sel bastı köyü. Çok şükür can kaybı yok. Bizim sıkıntımız dere ıslah içi ağaç dolmuş onun temizlenmesini istiyoruz. 5-6 evi su basmış, bazılarının tezeği ve samanı gitmiş, bazılarının tavuk ve kazları telef olmuş. Bazı evlere de ulaşamadık gece olduğu için yarın inşallah her şeyi öğreniriz” dedi.

Öte yandan selin vurduğu köyde AFAD ve jandarma ekipleri gerekli çalışmaları yaptıktan sonra bölgeden ayrıldı. Digor ve çevresinde yağışlı hava aralıklarla devam ediyor. Yetkililer vatandaşlardan sel ve su baskınlarını karşı dikkatli olmalarını istedi.