Kars'ta faciadan dönüldü! Zırhlı polis aracıyla otomobil çarpıştı: 2'si polis 6 yaralı
Kars'ta zırhlı polis aracıyla otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaraladı.
Kaza, 07.30 sıralarında Kars-Erzurum kara yolu Havaalanı kavşağında meydana geldi.
Uygulama noktasında görevli polisleri taşıyan zırhlı araç ile sürücüsü öğrenilemeyen otomobil kavşakta çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevkedildi.
HASTANEYE SEVK EDİLDİLER
Araçlardan çıkarılan 2'si polis, 6 yaralı ambulanslarla Harakani ve Kafkas Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne sevkedildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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