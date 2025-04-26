Kars'ta faciadan dönüldü! Zırhlı polis aracıyla otomobil çarpıştı: 2'si polis 6 yaralı

Kars'ta zırhlı polis aracıyla otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaraladı.

Kars'ta faciadan dönüldü! Zırhlı polis aracıyla otomobil çarpıştı: 2'si polis 6 yaralı
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DHA
Yayınlanma: 26.04.2025 - 10:22

Kaza, 07.30 sıralarında Kars-Erzurum kara yolu Havaalanı kavşağında meydana geldi.

Uygulama noktasında görevli polisleri taşıyan zırhlı araç ile sürücüsü öğrenilemeyen otomobil kavşakta çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevkedildi.

HASTANEYE SEVK EDİLDİLER

Araçlardan çıkarılan 2'si polis, 6 yaralı ambulanslarla Harakani ve Kafkas Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne sevkedildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #Ambulans #Kars

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