Kars’ta gösteri, yürüyüş ve açık hava toplantıları yasaklandı

Yayınlanma: 01.02.2024 - 11:42

Güncelleme: 01.02.2024 - 11:42

Kars Valiliği il genelinde 4 Şubat tarihine kadar gösteri, yürüyüş ve açık hava toplantılarına yasak getirildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, "Valilik makamının uygun göreceği etkinlikler ile kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği, resmi bayram, resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalar, spor faaliyetleri, bilimsel, ticari ve ekonomik amaçlarla yapılan etkinlik ve toplantılar hariç olmak üzere yapılması muhtemel her türlü eylem/etkinlikler ile belirtilen konuların devamı niteliğindeki toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, araç konvoyu, her türlü karşılama, uğurlama, kapalı yer toplantısı, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri, broşür dağıtma, afiş ve pankart asma gibi her türlü açık ve kapalı alanlardaki eylem ve etkinlikler ile bu eylem etkinliklere katılım amacıyla çevre illerden ilimize gelecek araç ve şahısların da ilimize gelişlerinin 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11. maddesi ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 19’uncu maddesine istinaden 4 Şubat 2024 tarihine kadar üzere Kars il sınırları içerisinde yasaklanmasına karar verilmiştir” denildi.