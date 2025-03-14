Kars’ta hapis cezası bulunan 1 kişi yakalandı
Kars’ta hakkında 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı’nca, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Hakkında "Vergi Usulü Kanununa Muhalefet" suçundan toplam 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasıyla aranma kararı bulunan 1 kişi, Selim İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Selim’de saklandığı yerde kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.
Şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyeye de tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
Etiketler: #Kars #hapis #Hapis Cezası
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