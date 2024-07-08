Kartal'da acı olay: Hafriyat kamyonunun önüne atlayan kadın hayatını kaybetti
Kartal'da psikolojik sorunları olduğu iddia edilen kadın seyir halindeki hafriyat kamyonunun önüne atladı. Olay yerinde hayatını kaybeden kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
Kartal Samandıra Bağlantı Yolu'nda, saat 09.30 sıralarında iddiaya göre psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 2 çocuk annesi Özlem Okur (40), önce bariyerlerden geçti ardından da otoyola atladı.
Bu sırada seyir halinde olan Fatih B. yönetimindeki İBB'ye ait hafriyat kamyonu Okur'a çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Okur'un hayatını kaybettiğini belirledi.
Haberi alır almaz olay yerine gelen kadının eşi sinir krizi geçirdi. Kaza sonrası otoyolda trafik yoğunluğu oluştu. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından cenaze Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
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