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Kartal'da iki binaya 'tahliye' kararı

İstanbul Kartal'da kolonlarında çatlak oluşan 7 katlı iki apartman boşaltıldı.

AA
Yayınlanma: 18.05.2023 - 15:56
Kartal'da iki binaya 'tahliye' kararı
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Kartal'da gece saatlerinde Orhantepe Mahallesi'ndeki 7 katlı binanın taşıyıcı kolonunda çatlak oluştuğunu fark eden apartman sakinleri, belediye ekiplerine haber verdi.

Ekipler binada inceleme yaparken, 16 dairenin ve 2 dükkanın bulunduğu apartman tedbir amacıyla boşaltıldı. Bu binanın yanındaki 14 daire ve 5 dükkanın bulunduğu apartman da tedbir amacıyla tahliye edildi.

YIKIM KARARI ALINDI

Ekiplerce yapılan incelemenin ardından 7 katlı apartmana ilişkin yıkım kararı alındığı öğrenildi.

Ekipler boşaltılan diğer 7 katlı binada da inceleme yaptı. Kolonlarında çatlak oluşan bu apartmanın da yıkılacağı bildirildi.

Öte yandan iki binanın hemen yanındaki bir apartmanın ise kontrollü olarak yıkılıyor.


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