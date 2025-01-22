Kartalkaya'daki yangın faciası Meclis'e taşındı... 'Kaç kez denetleme yapıldı?'
CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Grand Kartal Otel'de 76 yurttaşın hayatını kaybettiği yangın faciasını TBMM gündemine taşıdı. Günaydın, Bakan Ersoy'a "İşletmenin faaliyet yılları içerisinde Bakanlığınızca kaç kez denetleme yapılmıştır?" sorusunu yöneltti.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de 76 kişinin yaşamını yitirdiği yangın faciasını Meclis gündemine taşıdı.
Günaydın, faciayla ilgili Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi sundu.
CHP'li Günaydın Bakan Ersoy'a, otelin faaliyet gösterdiği yıllar içinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca kaç kez denetlendiğini sordu.
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