Kastamonu'da ekmek taşıyan araçlar çarpıştı: Yaralılar var

14.04.2026 09:48:00
İHA
Tosya ilçesinde ekmek taşıyan minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucunda meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, kazayla ilgili incelme başlatıldı.

Tosya ilçesi Kastamonu Caddesi Hastane Kavşağı'nda feci bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, ekmek taşıyan Mehmet K. idaresindeki 37 DD 147 plakalı minibüs ile yine ekmek taşıyan Serhan A. yönetimindeki 37 ES 600 plakalı kamyonet çarpıştı. Sinyalizasyon direğine ve market önündeki sulara çarpan kamyonet yan yatarken, minibüs sürücüsü araçta sıkıştı.

Kazayı gören yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Tosya Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla minibüs sürücüsü sıkıştığı yerden çıkartıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kazada yaralanan minibüsün sürücüsü ile kamyonet sürücüsü ve kamyonette yolcu olarak bulunan Sinan K., sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza yapan araçlardaki ekmekler ise, farklı araçlara yüklendi. Kazayla ilgili incelme başlatıldı.

