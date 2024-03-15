Kastamonu’da çarpışan otomobiller park halindeki araçlara çarptı: 1 yaralı
Kastamonu’da çarpışan iki otomobil park halindeki iki araca çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.
Feci kaza, Kuzeykent Mahallesi Orgeneral Atilla Ateş Paşa Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.E.B. idaresindeki 37 BH 625 plakalı otomobil ile E.A. yönetimindeki 37 ADB 623 plakalı otomobil çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan araçlar, yol kenarında park halinde bulunan iki araca çarptı. Kazada otomobillerden birinde yolcu olarak bulunan M.G. yaralandı.
M.G., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Metro seferleri normale döndü
- Yenilenmiş MTA diri fay haritası paylaşıldı
- 'Para yok, zorlanacaksınız'
- Sıfat belli, suç belli değil!
- ‘Onun için çatlıyor…’
- Naci Görür seçimde oy vereceği adayı açıkladı
- Korkutan 7.7'lik deprem uyarısı!
- CHP'nin DEM Parti ile ittifak yaptığını iddia etmişlerdi
- Sunal ailesinden telif davası!
- Büyükşehir sıkıntısı!