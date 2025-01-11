Katilin adı Şener Abay... 6 ay önce bıçakla yaraladığı eşini tüfekle öldüren erkek, tutuklandı!

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde, 6 ay önce bıçakla yaraladığı eşi 5 çocuk annesi Hazal Abay'ı (59) pompalı tüfekle vurarak öldüren Şener Abay (59), tutuklandı.

Katilin adı Şener Abay... 6 ay önce bıçakla yaraladığı eşini tüfekle öldüren erkek, tutuklandı!
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İHA
Yayınlanma: 11.01.2025 - 21:50

Nenehatun Mahallesi Eray Sokak’taki 3 katlı bir binanın birinci katında dün gece saatlerinde; Alzheimer hastası olduğu ileri sürülen Şener Abay ile eşi Hazal Abay arasında evde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Şener Abay, pompalı tüfekle eşine ateş açtı. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KADIN KURTARILAMADI

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Hazal Abay’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay sonrası evden çıkan Şener Abay ise polis merkezine giderek teslim oldu.

6 AY ÖNCE DE BIÇAKLAMIŞ

Şener Abay’ın 5 çocuk annesi eşi Hazal Abay’ı yaklaşık 6 ay önce de bıçakla yaraladığı, bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tahliye olduğu öğrenildi.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüpheli, tutuklandı.


Etiketler: #kocaeli #112 Acil

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