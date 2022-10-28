Kavgayı ayırmak isteyen zabıta memurları darbedildi

28 Ekim 2022 Cuma, 10:07

Sultan Selim Mahallesi Şahinler Caddesi'nde, 27 Ekim Perşembe saat 13.30 sıralarında; otomobiliyle cadde üzerinde ilerleyen iki sürücü, yol verme meselesi nedeniyle tartışmaya başladı.

Otomobillerden inenlerin de dahil olduğu tartışma, tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. Bu sırada semt pazarı denetimi yapan Kağıthane Belediyesi Zabıta ekiplerinden iki zabıta memuru, kavga eden tarafları ayırmak istedi.

ANBEAN KAYDEDİLDİ

Kavga edenlerden bir grup, bu kez zabıta memurlarına saldırarak darbetti. O anlar, çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, birkaç kişinin zabıta memurunu tuttuğu, kavgaya karışanlardan birinin de zabıta memurunun kafasına defalarca vurduğu görülüyor.