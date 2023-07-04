Kavşakta otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü ölümden döndü
Manavgat ilçesinde kavşakta otomobile çarpan motosiklet sürücüsü otomobilin altına girmekten şans eseri kurtulurken, sürüklenip refüje çarptı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken, kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Yukarı Hisar Mahallesi Hastane Caddesi’nde, Yapay Şelale istikametinden gelip, Güneylioğlu Caddesi’ne dönmekte olan Mustafa Kızılkaya’nın kullandığı 07 ADT 464 plakalı otomobil ile Hastane Caddesi’nde Yapay Şelale istikametine gitmekte olan Batuhan Şarbay’ın kullandığı 07 AGF 148 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı.
KIL PAYI KURTULDU
Çarpmanın etsisiyle otomobilin önüne düşen ve sürüklenen motosiklet sürücüsü, otomobilin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu ama refüje çarparak yaralandı.
Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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