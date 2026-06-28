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Kayseri'de cami avlusunda bıçaklı saldırı: 2 kişi öldü

Kayseri'de cami avlusunda bıçaklı saldırı: 2 kişi öldü

28.06.2026 09:27:00
Güncellenme:
AA
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Kayseri'de cami avlusunda bıçaklı saldırı: 2 kişi öldü

Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde cami avlusunda bir kişinin bıçaklı saldırısına uğrayan Musa Yiğit ve Zübeyir Tosun hayatını kaybetti.
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Kayseri'de Saraycık Mahallesi'nde gece saatlerinde caminin girişinde sohbet eden Musa Yiğit ile Zübeyir Tosun'a, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Mehmet A. tarafından bıçaklı saldırı gerçekleştirildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Yiğit ile Tosun'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

İncelemenin ardından Yiğit ile Tosun'un cenazeleri otopsi için Kayseri Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı.

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SALDIRGAN GÖZALTINDA

Saldırının ardından gözaltına alınan Mehmet A'nın jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

İlgili Konular: #Kayseri #Cami

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