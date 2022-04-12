Kayseri'de 3.9 büyüklüğünde deprem!

12 Nisan 2022 Salı, 17:31

Kayseri'nin Felahiye ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı’nın merkez üssü Kayseri'nin Felahiye ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 17.04'te meydana geldi.

Yerin 6.99 kilometre derinliğinde olan depreme ilişkin can ve mal kaybın olmadığı öğrenildi.