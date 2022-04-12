Kayseri'de 3.9 büyüklüğünde deprem!

Kayseri'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, meydana gelen depremin 6.99 kilometre derinliğinde olduğunu açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
12 Nisan 2022 Salı, 17:31
Kayseri'de 3.9 büyüklüğünde deprem!
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Kayseri'nin Felahiye ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı’nın merkez üssü Kayseri'nin Felahiye ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 17.04'te meydana geldi.

Yerin 6.99 kilometre derinliğinde olan depreme ilişkin can ve mal kaybın olmadığı öğrenildi.


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