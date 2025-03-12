Kayseri'de 'cep telefonlarını' gasbeden çeteye operasyon: 9 zanlı yakalandı

Yayınlanma: 12.03.2025 - 09:37

Güncelleme: 12.03.2025 - 09:41

Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, bir aracın kalabalık bir grup tarafından durdurularak, araç içindeki 2 cep telefonunun gasbedildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

5'İ ÇOCUK...

İncelemede, olaya karışanların kimliklerini belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonla 5'i çocuk 9 zanlıyı çaldıkları 2 telefonla yakaladı.

Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı, 5 çocuğun ise emniyetteki işlemleri sürüyor.