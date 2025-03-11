Kayseri'de hafif ticari araç devrildi: 3 yaralı
Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, M.K. (59) yönetimindeki hafif ticari araç, Kayseri-Niğde karayolu Bakımevi mevkisinde devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan T.K. (58) ve S.K. (83) sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
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