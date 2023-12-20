Kayseri’de iş yeri deposunda yangın

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bir iş yerinin deposunda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

İHA
Yayınlanma: 20.12.2023 - 12:38
Abone Ol google-news

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sanayi Mahallesi 6016. Sokak üzerinde bulunan bağ ve bahçe makineleri satan bir iş yerinin üst katında bulunan deposunda bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede iş yerini sararken, haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri yangının meydana geldiği bölgede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.


Kayseri Yangın

İlgili Haberler

Beykoz'da korkutan yangın... Evdekiler gözaltına alındı!

Beykoz'da korkutan yangın... Evdekiler gözaltına alındı!
Çorum'da tuğla fabrikasında yangın: Müdahale sürüyor

Çorum'da tuğla fabrikasında yangın: Müdahale sürüyor
Son Dakika... Eski devlet hastanesinde yangın: İçeride mahsur kaldılar

Son Dakika... Eski devlet hastanesinde yangın: İçeride mahsur kaldılar

En Çok Okunan Haberler