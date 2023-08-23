Kayseri'de korkutan ev yangını: 3'ü çocuk 5 kişi dumandan etkilendi!

Melikgazi ilçesinde bulunan 3 katlı müstakil evde çıkan yangında dumandan etkilenen 3'ü çocuk 5 kişinin hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı aktarıldı.

İHA
Yayınlanma: 23.08.2023 - 11:20
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Kayseri'nin Melikgazi İlçesine bağlı Selçuklu Mahallesi Alımlı Sokak üzerinde bulunan 3 katlı müstakil bir evin birinci katında bulunan eşyalar henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yandı.

DUMANDAN ETKİLENENLER HASTANEYE KALDIRILDI!

Dumanı fark eden ev sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipler sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.

Yangında evin ikinci katında bulunan ve yoğun dumandan zehirlenen 3'ü çocuk 5 kişi, olay yerindeki ambulanslar ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangınla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

 


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