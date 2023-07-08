Kayseri'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 16 yaralı

Kayseri-Ankara karayolunda, minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 16 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA
Yayınlanma: 08.07.2023 - 07:02
Kayseri'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 16 yaralı
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Kayseri- Ankara karayolunun 30'uncu kilometresi Bağlar mevkisinde, saat 23.00 sıralarında sürücüleri henüz belirlenemeyen 34 DZE 868 plakalı yolcu taşıyan minibüs, aynı istikamete seyir halinde olan 38 BC 072 plakalı otomobil ile çarpıştı.

ÇOK SAYIDA YARALI

Kazada her iki araçta bulunan 16 kişi yaralanırken, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları çeşitli hastanelere kaldırdı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. 


Ankara Kayseri kaza

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