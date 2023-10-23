Kayseri'de otomobil TIR'a çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Kayseri'de otomobilin TIR'a arkadan çarptığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

DHA
Yayınlanma: 23.10.2023 - 06:58
Kayseri'de otomobil TIR'a çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
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Kayseri'de dün gece saat 23.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Gökkent Mahallesi Nalçık Bulvarı'nda R.Ö. yönetimindeki 50 ADC 978 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halinde olan K.Ö. yönetimindeki 03 ABN 358 plakalı patates yüklü TIR'a arkadan çarptı.

21 YAŞINDAKİ BUKET HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, otomobildeki Buket K.'nın (21) hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı R.Ö. ve M.T. ise sağlık ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

TIR sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


Kayseri trafik kazası

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