Kayyumdan sosyal medya hamlesi: 31 Mart sonrası tüm paylaşımlar kaldırıldı!

Yayınlanma: 31.10.2024 - 23:32

Güncelleme: 31.10.2024 - 23:34

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanması ve yerine İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy'un kayyum olarak atanması sonrası bir hamle de belediyenin sosyal medya hesaplarına geldi.

Kayyum atamasının üzerinden henüz 24 saat bile geçmeden belediyenin 31 Mart yerel seçimlerinden sonraki tüm paylaşımların kaldırıldığı görüldü. 31 Mart yerel seçimlerinde CHP'li Ahmet Özer yüzde 49.05 oy alarak belediyenin yeni başkanı seçilmişti.

İçişleri Bakanlığı'nın atamayı duyurması sonrası Esenyurt Belediyesi hesaplarından, kayyum Can Aksoy'un fotoğrafıyla birlikte göreve başladığı duyuruldu. Yoruma kapatılan paylaşım tepkilere neden oldu.

Instagram ve X hesaplarında yapılan bu eylemin ardından son gönderilerin 'Ramazan etkinlikleri' olması da gözlerden kaçmadı.

Kayyumun önce belediyede fotoğrafları kaldırması ardından kentin billboardlarında Özer'in fotoğraflarını ve CHP duyurularını kaldırması da tepki çekti.