Kaza yapan iki kamyonet savrularak askeri araca çarptı: 2 ölü, 3'ü asker 4 yaralı
Osmaniye'de kontrolden çıkarak kavşakta çarpışan iki kamyonet, savrularak enkaz başında bekleyen jandarma aracına çarptı. Kamyonetlerdeki 2 kişi yaşamını yitirirken, 3'ü askeri personel 4 kişi de yaralandı.
Osmaniye'de merkeze bağlı Dereobası köyünde meydana gelen olayda sürücüleri öğrenilemeyen kamyonetler, kontrolden çıkarak kavşakta çarpıştı.
Savrulan iki kamyonet, enkaz başında bekleyen jandarma aracına çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, kamyonet içerisinde bulunan ve kimlikleri henüz tespit edilemeyen iki kişi hayatını kaybederken, 3'ü askeri personel 4 kişi de yaralandı.
Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi ise kaza yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.
Kazada ölenlerin kimlik tespiti için çalışma başlatan jandarma, soruşturmaya devam ediyor.
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