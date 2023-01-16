Kaza yapan sürücü donarak yaşamını yitirdi

Yayınlanma: 16 Ocak 2023 - 12:59

Güncelleme: 16 Ocak 2023 - 13:25

Tunceli’deki Hozat ilçesine bağlı Çaytaşı köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 38 yaşındaki Özgür Kahraman idaresindeki otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu.

Sabah saatlerinde kazayı gören yurttaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri araçta sıkışan ve çıkmayı başaramayan Kahraman'ın donarak hayatını kaybettiğini belirledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yapılan incelemenin ardından Özgür Kahraman'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Hozat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.