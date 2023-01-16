Kaza yapan sürücü donarak yaşamını yitirdi
Tunceli’nin Hozat ilçesinde kaza yapan araçtan çıkamayan bedensel engelli sürücü, donarak yaşamını yitirdi.
Tunceli’deki Hozat ilçesine bağlı Çaytaşı köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 38 yaşındaki Özgür Kahraman idaresindeki otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu.
Sabah saatlerinde kazayı gören yurttaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri araçta sıkışan ve çıkmayı başaramayan Kahraman'ın donarak hayatını kaybettiğini belirledi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yapılan incelemenin ardından Özgür Kahraman'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Hozat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Şarkıcı Seçil Çiftçi sevgilisini öldürüp ormana gömdü
- Bahçeli’nin yanındaki savaş suçlusu
- Devlet Tiyatroları sözleşmeli 121 personel alacak
- Yine Altılı Masa'yı hedef aldı
- Kılıçdaroğlu yeni vaadini açıkladı
- Kemal Özkiraz gözaltına alındı
- Atilla'dan 'Reza Zarrab' dosyasına ilişkin açıklamalar
- Emek ve Özgürlük İttifakı'ndan büyük miting
- Muhalefetten ‘üç sandık’ hamlesi
- 'İktidardan büyük tuzak'