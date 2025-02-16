Kazada ağır yaralanmıştı: Bahar Balcı'dan 16 gün sonra acı haber

Yayınlanma: 16.02.2025 - 09:36

Güncelleme: 16.02.2025 - 09:37

Gazipaşa İlçesi Pazarcı Mahallesi Hacı Musa Sokak’ta 29 Ocak’ta saat 14.50 sıralarında, Bakılar Mahallesi istikametinden gelip, Hacı Musa Sokak üzerinde seyir halinde olan Kübra K. idaresindeki otomobil, aynı yönde seyir halinde olan Hüseyin E. G. idaresindeki motosiklet ile Bahar Balcı’nın kullandığı motosiklete çarptı.

Kazada, devrilen motosikletten asfalt yola düşen Bahar Balcı (17) ağır yaralanırken, otomobil sürücüsü ve diğer motosiklet sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber vermesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Bahar Balcı, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

16 GÜNLÜK YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

17 yaşındaki gen kız, Gazipaşa’da yapılan kontrollerin ardından ileri tetkik ve tedavisi için Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Burada yoğun bakıma alınan 17 yaşındaki Bahar Balcı, doktorları yaptığı tüm müdahaleye rağmen 16 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Genç yaşta kaza kurbanı olan Bahar Balcı, yarın öğle namazından sonra Yenigüney Mahallesi’nde toprağa verilecek.