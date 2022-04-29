Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: 'Masum insanlara müebbet verdirir, katille kucaklaşmaya gider koşa koşa'

29 Nisan 2022 Cuma, 11:01

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyareti öncesinde havalimanındaki açıklamalarına sert tepki gösterdi. "Ülkesinde masum insanlara müebbet verdirir ve bunu havalimanında savunur. Sonra uçaktan iner, katille kucaklaşmaya gider koşa koşa" diyen Kılıçdaroğlu, Cemal Kaşıkçı davasına göndermede bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya paylaşımının tamamı şu şekilde:

"Ülkesinde masum insanlara müebbet verdirir ve bunu havalimanında savunur. Sonra uçaktan iner, katille kucaklaşmaya gider koşa koşa. Kendi ülkesinde insan parçalayanın önünde eğilir, gözleri ona aşkla güler. İşte sen busun Erdoğan. Utan diyeceğim ama nafile"

Ülkesinde masum insanlara müebbet verdirir ve bunu havalimanında savunur. Sonra uçaktan iner, katille kucaklaşmaya gider koşa koşa. Kendi ülkesinde insan parçalayanın önünde eğilir, gözleri ona aşkla güler. İşte sen busun Erdoğan. Utan diyeceğim ama nafile. — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) April 29, 2022

"EY PARA SEN NELERE KADİRSİN?!"

Öte yandan CHP'li Veli Ağbaba da sosyal medya hesabından bu ziyarete tepki gösterdi. "Ey para sen nelere kadirsin?!" diyen Ağbaba, "Bir cumhurbaşkanı ülkesinin itibarını bu kadar ayaklar altına alır mı: #RecepTayyipErdoğan'sa alır. Sınırlarımız içinde bir gazetecinin vahşice katledilmesi emrini veren Suudi Prens Muhammed bin Salman'la kucaklaşıyor. Utanmasa elini öpecek!" ifadelerini kullandı.

Ey para sen nelere kadirsin?!



Bir cumhurbaşkanı ülkesinin itibarını bu kadar ayaklar altına alır mı: #RecepTayyipErdoğan'sa alır.



Sınırlarımız içinde bir gazetecinin vahşice katledilmesi emrini veren Suudi Prens Muhammed bin Salman'la kucaklaşıyor. Utanmasa elini öpecek! pic.twitter.com/Cqi0LXaz9L — Veli Ağbaba (@veliagbaba) April 29, 2022

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan ziyareti öncesi açıklamalarda bulunmuştu.

Erdoğan, Gezi Davası kararına ilişkin "AİHM'lik iş kalmadı. Bitti o iş. Çünkü burada hüküm giydi. Hüküm giydiği için bu işin AİHM'le alakası yok. AİHM alacak, bakacak, hüküm giydi diyecek. Bu ağırlaştırılmış müebbettir. Türk yargısının vermiş olduğu bu karara yerlisi yabancısı herkes saygı duymak mecburiyetinde. Başka ülkelerin hukuku var da bizim hukukumuz yok mu?" demişti.



