Kemal Şahin, DTİK ile 3,5 milyon Türk'ü temsil etme yetkisini aldı

Yayınlanma: 18.09.2023 - 13:24

Güncelleme: 18.09.2023 - 13:24

Dünya Türk İş Konseyi (DTİK), 10. Olağan genel kurulunu İstanbul’daki Haliç Kongre Merkezi’nde yaptı. Almanya’dan 350 kişinin katıldığı seçimlerde DTİK üyesi olan 174 kişiden 144 kişi oy kullandı. Yapılan seçimler sonucu 80 oy alan Kemal Şahin, 63 oy alan Zekeriya Bayrak karşısında seçimi kazanarak DTİK Almanya başkanı oldu.

Aynı zamanda Türk Dış Ticaret Vakfı’nın Yönetim Kurulu Başkanı Ertuğrul Önen ve vakfın Mütevelli Heyeti Başkanı Kemal Şahin, Dünya Türk İş Adamları Vakfı’yla iki yılda bir olmak üzere 3 Kurultay düzenledi. Sonraki kurultayları da Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) çatısı altında 2007 sonunda kurulan Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) gerçekleştirdi.

Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve DTİK Almanya Temsilcisi Kemal Şahin, seçimden zaferle çıktıktan sonra yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

“DTİK ülke temsilcilerinin seçildiği gün büyük heyecan yaşadık ve bu önemli günü zaferle tamamladık. Seçimden önce Almanya Büyükelçisi Jürgen Schulz, Almanya’daki Türklere bir resepsiyon verdi. DEİK yönetim kurulu üyesi Steven Young da seçim öncesi kuralları açıkladı ve adaylara başarılar diledi. Sonrasında ben de Türkiye-Almanya ilişkilerini daha da güçlendirmek için neler yapacağımı ve misyonumuzu anlattım.

Oylar kullanıldı, büyük bir farkla seçimi kazandık. Almanya’da yaşayan 3,5 milyon Türk’ün, temsilcisi oldum. Bundan sonra ilk adım olarak, Türklerin yoğun olduğu şehirlerde yaşayan yetkin arkadaşlardan temsilciler seçeceğiz. Türkiye’mizin Türki Cumhuriyetlerle beraber yurt dışında yaklaşık 8 milyon kişilik diasporası bulunuyor. Türk diasporasının en güçlü olduğu ülke ise Almanya.

Şimdi 1990’lardan itibaren yaptığımız gibi yeniden Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerini geliştirmek, tam üyelik hedefine ulaşmasını sağlamak için Almanya ve Avrupa’daki güçlü networkümüzü harekete geçireceğiz. Avrupa Başkanı seçilen Turgut Torunoğulları’nı da tebrik ediyorum. Turgut Bey’le iyi bir sinerji yaratarak başarılı işlere imza atacağımıza eminim.

Başta DEİK Yönetim Kurulu’na, DEİK ve DTİK çalışanlarına, oy veren, katılan ve iki gün boyunca ilgisini, desteğini esirgemeyen emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”