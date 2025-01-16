Kendisinden haber alınamayan kadın İstanbul Kart sayesinde bulundu!
İstanbul’da kendisinden haber alınamayan Zekiye Tutkun adlı yurttaşın ailesi, İETT’ye başvurdu. Başvuru üzerine İstanbul Kart verileri incelenen Tutkun, hastane koridorunda otururken bulundu.
Bipolar bozukluğu bulunan Zekiye Tutkun'a (58) ulaşamayan ailesi, mahalle muhtarının yardımıyla İETT’ye başvurdu. İETT, Zekiye Tutkun’un İstanbul Kart verilerini inceleyerek hangi otobüse bindiğini ve nerede indiğini tespit etti.
Yapılan incelemeler sonucunda, Tutkun’un Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi yakınlarında otobüsten indiği belirlendi.
HASTANEDE BULUNDU
Ailesi, kadının İstanbul Kart'ından elde edilen bilgi doğrultusunda hastaneye giderek arama çalışmalarını yoğunlaştırdı. İki gün boyunca hastane çevresinde dolaştığı öğrenilen kadın, hastane koridorunda otururken bulundu.
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