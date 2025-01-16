Kendisinden haber alınamayan kadın İstanbul Kart sayesinde bulundu!

Yayınlanma: 16.01.2025 - 15:27

Güncelleme: 16.01.2025 - 15:27

Bipolar bozukluğu bulunan Zekiye Tutkun'a (58) ulaşamayan ailesi, mahalle muhtarının yardımıyla İETT’ye başvurdu. İETT, Zekiye Tutkun’un İstanbul Kart verilerini inceleyerek hangi otobüse bindiğini ve nerede indiğini tespit etti.

Yapılan incelemeler sonucunda, Tutkun’un Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi yakınlarında otobüsten indiği belirlendi.

HASTANEDE BULUNDU

Ailesi, kadının İstanbul Kart'ından elde edilen bilgi doğrultusunda hastaneye giderek arama çalışmalarını yoğunlaştırdı. İki gün boyunca hastane çevresinde dolaştığı öğrenilen kadın, hastane koridorunda otururken bulundu.