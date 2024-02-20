Kendisini darbeden erkeği bıçakladı

Yayınlanma: 20.02.2024 - 10:11

Güncelleme: 20.02.2024 - 10:11

Olay, 19 Şubat günü Yüreğir ilçesine bağlı Selahattin Eyyubbi Mahallesi Kozan Caddesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre, Emine A. (45) birlikte olduğu Cumali E. (55) tarafından sürekli darbediliyordu. Evde oturdukları sırada aralarında çıkan tartışmada Cumali E., Emine A.’yı darbetmeye başladı.

Bunun üzerine Emine A., eline aldığı meyve bıçağı ile Cumali E.’yi karnından bıçakladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralanan Cumali E.’yi Adana Şehir Hastanesine kaldırdı.

“CANIMI KURTARMAK İÇİN BIÇAKLADIM”

Olayı gerçekleştiren Emine A. ise gözaltına alındı. Emine A. ifadesinde, ”Bana sürekli şiddet uyguluyordu, yine dövdü bende dayanamadım, canımı kurtarmak için bıçakladım” dedi.

Öte yandan, çiftin 1 çocuğu olduğu öğrenildi.