Kendisini darbeden erkeği bıçakladı

Adana’da bir kadın kendisini sürekli darbettiğini söyleyerek birlikte olduğu erkeği meyve bıçağıyla karnından bıçakladı.

İHA
Yayınlanma: 20.02.2024 - 10:11
Kendisini darbeden erkeği bıçakladı
Abone Ol google-news

Olay, 19 Şubat günü Yüreğir ilçesine bağlı Selahattin Eyyubbi Mahallesi Kozan Caddesi’nde meydana geldi. 

İddiaya göre, Emine A. (45) birlikte olduğu Cumali E. (55) tarafından sürekli darbediliyordu. Evde oturdukları sırada aralarında çıkan tartışmada Cumali E., Emine A.’yı darbetmeye başladı.

Göz Atın
Meteoroloji açıkladı: 24 Ocak 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak? İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Meteoroloji açıkladı: 24 Ocak 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak? İstanbul'a kar ne zaman yağacak?
Haber alınamıyordu... Cansız bedeni gömülü bulundu!

Haber alınamıyordu... Cansız bedeni gömülü bulundu!

Bunun üzerine Emine A., eline aldığı meyve bıçağı ile Cumali E.’yi karnından bıçakladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralanan Cumali E.’yi Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. 

“CANIMI KURTARMAK İÇİN BIÇAKLADIM”

Olayı gerçekleştiren Emine A. ise gözaltına alındı. Emine A. ifadesinde, ”Bana sürekli şiddet uyguluyordu, yine dövdü bende dayanamadım, canımı kurtarmak için bıçakladım” dedi.

Öte yandan, çiftin 1 çocuğu olduğu öğrenildi.


Adana haberleri kadına şiddet haberleri bıçaklama haberleri

İlgili Haberler

Esenyurt'ta kadına şiddete 'uçan tekmeli' müdahale

Esenyurt'ta kadına şiddete 'uçan tekmeli' müdahale
Samsun’da kadına şiddet: Darbettiği eşinin kolunu kıran erkek tutuklandı

Samsun’da kadına şiddet: Darbettiği eşinin kolunu kıran erkek tutuklandı
Uzmanlar: Kadına şiddet nesiller boyu sakatlık yaratan bir süreçtir

Uzmanlar: Kadına şiddet nesiller boyu sakatlık yaratan bir süreçtir
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: Çalışma saatlerine ilişkin yeni düzenleme!

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: Çalışma saatlerine ilişkin yeni düzenleme!
Dünyanın ‘en uzun adamı’ ve ‘en kısa kadını’ Kaliforniya’da buluştu

Dünyanın ‘en uzun adamı’ ve ‘en kısa kadını’ Kaliforniya’da buluştu
Son dakika... Son karar açıklandı, CHP 'Lütfü Savaş'la devam' dedi!

Son dakika... Son karar açıklandı, CHP 'Lütfü Savaş'la devam' dedi!
Korteks filmi bugün TRT 2 ekranlarında… Filmin konusu ve oyuncu kadrosu dikkat çekiyor!

Korteks filmi bugün TRT 2 ekranlarında… Filmin konusu ve oyuncu kadrosu dikkat çekiyor!
ATO Başkanı Baran'dan kredi kartı çağrısı

ATO Başkanı Baran'dan kredi kartı çağrısı
Büşra Çan, Avrupa Halter Şampiyonası’nda bronz madalyanın sahibi oldu!

Büşra Çan, Avrupa Halter Şampiyonası’nda bronz madalyanın sahibi oldu!
Eyüp Aksu, tarafını gizlemedi: 'Taksimetreleri kurun, geliyor Murat Kurum'

Eyüp Aksu, tarafını gizlemedi: 'Taksimetreleri kurun, geliyor Murat Kurum'
Çağdaş Atan, Burak Yılmaz ile yaşadığı gerilimi anlattı: ‘Lider olarak yapmam gerekeni yaptım’

Çağdaş Atan, Burak Yılmaz ile yaşadığı gerilimi anlattı: ‘Lider olarak yapmam gerekeni yaptım’