Kendisini polis olarak tanıtıp dolandırdı: Tutuklandı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde kendisini polis olarak tanıtarak bir kişiyi 85 bin TL dolandıran şüpheli gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

DHA
Yayınlanma: 26.01.2024 - 22:30
Kendisini polis olarak tanıtıp dolandırdı: Tutuklandı
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Gebze’de kendisini polis olarak tanıtan şüpheli, telefonla aradığı bir kişiye banka hesabının terör örgütleri tarafından kullanıldığı iddia ederek 85 bin TL para göndermesini istedi. 

Telefonla konuştuğu şüpheliye inanan kişi, polis olduğunu söyleyen şüphelinin hesabına 85 bin TL gönderdi. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan kişi savcılığa suç duyurusunda bulundu. 

Soruşturma kapsamında dolandıran S.D. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. 

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen S.D. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.


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