Kendisini terk eden eşinin baba evini bastı: 1 ölü, 3 yaralı

30 Ekim 2021 Cumartesi, 08:10

Olay, saat 15.30 sıralarında Cihanbeyli ilçesi Karabağ Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, sabah saatlerinde eşi Ali Rıfai Ünver ile henüz bilinmeyen nedenle tartışan Nuriye Ünver, aynı mahalledeki babasının evine gitti. Bunun üzerine Ali Rıfai Ünver, kayınpederinin evine gidip, içeridekilere tabancayla ateş açtı.

Açılan ateş sonucu Nuriye Ünver, babası Abdullah Akarsel, annesi Hüsniye Akarsel ile eşinin babaannesi Nebahat Akarsel yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Cihanbeyli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Nuriye Ünver, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaralılardan Abdullah Akarsel ile Nebahat Akarsel’in de durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olaydan sonra kaçan Ali Rıfai Ünver ise jandarma ekiplerince Konya kent merkezinde olayda kullandığı suç aleti tabancayla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

SOSYAL MEDYADAN HELALLİK İSTEMİŞ

Öte yandan Ünver’in, eşini öldürdükten sonra sosyal medya hesabından helallik istediği ortaya çıktı.



