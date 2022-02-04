Kepenkler iniyor, fişler çekiliyor

04 Şubat 2022 Cuma, 06:57

Gelen zamların etkisiyle karanlığa bürünen bakkalların vitrinleri, etkisini gün geçtikçe arttıran ekonomik krizin de göstergesi oldu.

Tabelasını ve lambasını söndüren, süt ürünleri, dondurma, içecek ve gıda malzemelerini depoladığı buzdolaplarının fişini çeken, soğuk kış günlerinde sobasını kapatan esnaf çaresiz durumda.

İKİ KATINA ÇIKTI

Küçük esnafın gelen son zamların ardından ayakta durmakta güçlük çektiğini ve ekmek teknesi işyerlerini erken saatlerde kapatarak evine dönmek zorunda kaldığını ifade eden İzmir Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Emin Bağcı, şunları söyledi:

“Elektrik faturaları her geldiğinde şok yaşıyoruz. Eskiden 300 lira ödeyen bir esnaf bugün 700-900 lira fatura ödüyor. Tüketim arttıkça fatura bedelleri de katlanarak artıyor. İşin kötüsü belli bir sınır da yok. Faturalar en aza 2-3 kat artmış vaziyette. Elektrik şirketleriyle geçmişte yaptığımız sözleşmeler iptal edildi. İmzaladığınız tarifeler artık geçerli değil diyorlar. Şu anda tam bir kaos yaşanıyor. Karşımızda bu faturalar varken, bu fiyatlar ile küçük esnafımızın işin içinden çıkması mümkün değil. 24 saat buzdolaplarını çalıştıranlar artık dolaplarını kapatmaya, iade etmeye başladı. Dolapların fişi çekildi, kapaklar açık. Mahallenin ışığı olan esnaf lambalarını söndürüyor. Bakkallar artık erkenden dükkânını kapatıp gidiyor. Masrafları kısmak için bir iki saat daha erken kepenk indiriyor. Açık olan da sobasını yakmıyor, ısınamıyor, karanlıkta oturuyor.” Bağcı, “Özellikle küçük esnaf olarak bu zamların geri alınmasını bekliyoruz. En azından elektrik faturalarında yüzde 18’lik KDV’nin kaldırılmasını talep ediyoruz” dedi.

ESNAF ERKEN KAPATIYOR

Konak’ta market işleten Sebahattin Karabağ da zamlardan sonra 1670 liralık fatura ile karşılaştığını belirtti ve “İşyerimde neredeyse hiçbir şey çalıştırmıyorum ama gelen fatura bu. Korkudan dolapların fişini çektik, sadece tek bir buzdolabı çalışıyor. Kapakları da açtık ki müşteri çalışmadığını anlasın. Dondurma dolaplarımızı zaten kilitledik, ürünleri de iade ettik. Lambaların da yarısını açmıyoruz. Bütün gün montla oturuyor ve soba yakmıyoruz. Eskiye göre elektrik masrafımız neredeyse üçe katlandı. Akşam geç saatlere kadar burada kalmaktansa, mecburen erkenden kapatıp gidiyoruz” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

İŞLETMELER KAPANDI

Muğla’da bulunan STK’ler, odalar ve birlik başkanları ortak açıklama yaparak 2019 yılında buyana ekonomik sorun yaşayan üye işletmelerin ve esnafın, çok sayıda sorunla boğuştuğunu ve kriz nedeniyle Muğla’da kepenklerin peşi sıra indiğini duyurdu. Yeni bir ekonomik paket açıklanması için yapılan çağrıda şu ifadeler yer aldı:

“Kredi faizlerinin yüksekliği, üyelerimizi iş yapamaz duruma getirmiştir. Bırakın yatırım için kredi kullanmayı, üyelerimiz ayakta kalıp işlerini sürdürebilmeleri için kredi kullanmak durumunda olup, finansmana ulaşmakta oldukça zorlanmaktalar. Yurtiçindeki işletmelere ucuz kredi imkânlarının yaratılmasını talep etmekteyiz. Ayrıca, son dönemdeki su faturalarındaki katı atık bedellerinin artışı, elektrik, akaryakıt ve doğalgaza gelen zamlar ve asgari ücrete gelen artış ile işverene yansıyan ilave yük maalesef işletmeleri sıkıntıya soktu. Hizmet sektöründe birçok işletme faaliyetlerini sürdüremez hale geldi, bazıları da kapandı. Yeni ekonomik destek programlarının ivedilikle hayata geçirilmesini talep etmekteyiz.”