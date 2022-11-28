Keseceği boğayı balyozla başına vurarak öldürdü: 4 kişi gözaltına alındı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde gözlerini bağladığı boğanın başına defalarca balyozla vurup, öldüren M.Y. ile 3 şüpheli gözaltına alındı.
Kızıltepe'de bir kişi, ahırda kesimini yapmak için gözlerini bağladığı boğayı başına defalarca balyoz vurup öldürdü. Görüntüler ortaya çıkınca, olay sosyal medyada büyük tepki çekti.
Harekete geçen polis, görüntülerin kırsal Hocaköy Mahallesi'nde çekildiğini tespit etti. Jandarma ile ortak çalışma başlatan ekipler, kasaplık yaptığı belirlenen M.Y. ile 3 kişiyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürerken, görüntüde çekim yapan kişinin M.Y.’yi yönlendirip, hayvanın sersemleştiğini, kendine gelmeden hemen başını kesmesi gerektiğini söylediği duyuldu.
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