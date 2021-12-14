Kiev'de kurulacak fabrikada 'İHA üretimi' iddiaları doğrulanmadı

14 Aralık 2021 Salı, 04:00

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in danışmanlarından Oleksiy Arestoviç’in Ukrayna ve Türkiye’nin Kiev yakınlarında kuracağı fabrikada Türk savunma sanayisi şirketi TUSAŞ’ın ürettiği ANKA insansız hava araçlarını üreteceğini açıklaması, Ankara tarafından doğrulanmadı. Bayraktar TB2 SİHA’ların üreticisi Baykar Savunma ile ortak üretim anlaşması imzalayan Ukrayna’nın TUSAŞ’la İHA üretimine ilişkin bir anlaşması bulunmuyor. Kiev’den gelen açıklama Ankara’da kafa karışıklığına yol açarken Ukrayna tarafının Baykar Savunma’nın ürettiği Akıncı ile TUSAŞ’ın ürettiği ANKA’yı karıştırmış olabileceğine dikkat çekiliyor.

Arestoviç, hafta sonu Radio Free Europe/Radio Liberty’e verdiği mülakatta Ukrayna ve Türkiye’nin Kiev yakınlarındaki Vasilkov kentinde kuracağı ortak İHA fabrikasında çeşitli tipte Türk ve Ukrayna İHA’larının üretileceğini açıkladı. Kendisine yöneltilen “Yani bunlar Bayraktar’lar değil mi” sorusuna “Bunlar Bayraktar değil. Bunlar gelecek nesil. Çok daha gelişmiş, piston değil jet motorlular. Örnek vermek gerekirse Bayraktar’dan her anlamda daha üstün olan ANKA da olacak” ifadelerini kullandı.

TUSAŞ’LA ANLAŞMA YOK

Ukrayna’dan gelen bu açıklama, Ankara’da şaşkınlıkla karşılandı. Türkiye’den Bayraktar TB2 tipi SİHA alan Ukrayna, eylül ayında bu araçların üreticisi olan Baykar Savunma şirketi ile ortak İHA bakım, modernizasyon ve eğitim merkezi kurulması için bir protokol imzalamıştı. Ukrayna Savunma Bakanlığı ve Baykar arasında imzalanan protokol uyarınca Baykar şirketinin, Vasilkov bölgesinde İHA bakım, modernizasyon ve eğitim merkezi inşa edeceği açıklanmıştı.

ANKA İHA’ların üreticisi olan Türk Silahlı Kuvvetleri’ni Güçlendirme Vakfı’na ait savunma savunma sanayisi şirketlerinden Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ/TAI) ile Ukrayna arasında ise İHA satışı ya da üretimine ilişkin herhangi bir anlaşma bulunmuyor. Cumhuriyet’in ulaştığı Ankara’daki konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklar, Ukrayna’da ANKA İHA’ların üretimine ilişkin bir planlama olmadığını, Ukrayna ile TUSAŞ arasında ATAK-2 helikopter motoru teminine yönelik bir anlaşma olmasına karşın İHA ve SİHA konusunda herhangi bir anlaşma bulunmadığını belirtti.

Kaynaklar, Ukrayna tarafının Baykar Savunma’nın ürettiği Akıncı ile ANKA’yı karıştırmış olabileceğine dikkat çekti. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı’ndan ise konuyla ilgili bir yorum gelmedi.