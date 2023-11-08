Kılıçdaroğlu, CHP’de çalışan parti personeli ile vedalaştı!

Yayınlanma: 08.11.2023 - 15:42

Güncelleme: 08.11.2023 - 15:42

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, devir teslim töreni öncesinde CHP Genel Merkezi'nde çalışan parti personeli ile bir araya gelerek vedalaştı.

NE OLMUŞTU?

CHP'de 2010 yılında yapılan 33. Olağan Kurultay'da genel başkanlığa seçilen ve 13 yıldır bu görevi sürdüren Kemal Kılıçdaroğlu, bugün görevi Özgür Özel'e teslim edecek.

Özel, bugün gerçekleşecek devir teslim töreni öncesi Kılıçdaroğlu'nu evinde ziyaret etti. Ziyaret yaklaşık 30 dakika sürdü.

Öte yandan Özgür Özel'in genel başkanlığı almasıyla CHP'de yeni bir dönem de başlamış olacak. Partinin 8. Genel Başkanı ünvanını alan Özel'in ilk sınavı yerel seçimler olacak.

Parti Meclisi (PM) ile ilk toplantısını 11 Kasım Cumartesi günü yapacak olan Özgür Özel, üyelerin görüşlerine başvurarak "A takımı" denilen Merkez Yönetim Kurulunu (MYK) oluşturacak.