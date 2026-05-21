Kılıçdaroğlu 'işbirliği' demişti: Hikmet Çetin'den 'mutlak butlan' yanıtı

21.05.2026 20:24:00
Haber Merkezi
Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptal kararıyla ilgili, "Genel Başkanımız Özgür Özel'in yanındayız. Başkalarının bir hesabı varsa milletin de bir hesabı vardır" dedi. Kılıçdaroğlu, "Süreci; önceki dönem Genel Başkanlarımızla, Parti Meclisi üyelerimizle, milletvekillerimizle, il ve ilçe başkanlarımızla tam bir uyum ve işbirliği içinde yürüteceğiz" ifadelerini kullanmıştı.
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP kurultay davası için "mutlak butlan" kararı verdi.

Karara göre, CHP'nin 47 yıl sonra birinci parti olmasını sağlayan Özgür Özel ile yönetimi tedbiren görevden uzaklaştırılırken, Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetimi yeniden göreve gelecek.

KILIÇDAROĞLU 'İŞBİRLİĞİ' DEDİ

Kılıçdaroğlu konu hakkında ilk açıklamasında, "Bu süreci “keşkelerle” değil, ciddiyetle, parti kültürümüzden aldığımız samimiyetle ve ortak akıl ile yönetmek zorundayız. Şahsi ikballer değil, Türkiye’nin geleceği esastır. Bu kapsamda süreci; önceki dönem Genel Başkanlarımızla, Parti Meclisi üyelerimizle, milletvekillerimizle, il ve ilçe başkanlarımızla tam bir uyum ve işbirliği içinde yürüteceğiz" ifadelerini kullandı.

CHP'nin önceki genel başkanlarından Hikmet Çetin ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin CHP’nin 38. Olağan Kurultayı'nı iptal kararıyla ilgili, "Genel Başkanımız Özgür Özel'in yanındayız" dedi.

Çetin, şunları kaydetti:

"Bu hukuk ve mantık dışı kararla delegenin, milletin iradesine bir kez daha darbe vurulmuştur. Genel Başkanımız Özgür Özel'in yanındayız. Başkalarının bir hesabı varsa milletin de bir hesabı vardır."

Son Dakika... Mutlak butlan kararını 'fırsata' çevirdi... Kılıçdaroğlu: Hiç kimse endişe etmesin Son dakika haberi... CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, mutlak butlan kararı sonrası yaptığı sosyal medya paylaşımında, "38. Olağan Kurultayımız ile ilgili mahkemenin vermiş olduğu karar; bir ayrışma vesilesi değil, asırlık çınarımızın altında kenetlenme fırsatı olmalıdır" dedi.
Son Dakika... Avukatı açıkladı: Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i arayacak Son dakika haberi... Bazı CHP milletvekilleri mutlak butlan kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'nun evini ziyaret etti. Burada konuşan Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'i arayacağını ifade etti.
CHP'nin resmi X hesabı, Kemal Kılıçdaroğlu'nu takipten çıktı Son dakika haberi... CHP'nin resmi X hesabı, mutlak butlan kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu’nu takipten çıktı.