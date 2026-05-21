Son Dakika... Avukatı açıkladı: Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i arayacak

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP kurultay davası için "mutlak butlan" kararı verdi.

Karara göre, CHP'nin 47 yıl sonra birinci parti olmasını sağlayan Özgür Özel ile yönetimi tedbiren görevden uzaklaştırılırken, Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetimi yeniden göreve gelecek.

CHP MİLLETVEKİLLERİ EVİNE GİTTİ

Karar sonrası CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat ve Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, Kılıçdaroğlu'nun evinin önünde açıklama yaptı. CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, "Bu kararı herkesin suhuletle karşılamasını temenni ediyorum. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bugün değil ama uygun gördüğü en uygun zamanda sizleri bilgilendirecektir" şeklinde konuştu.

Yine burada konuşan Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik ise Kılıçdaroğlu'nun birazdan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i arayacağını ifade etti.