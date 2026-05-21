21.05.2026 19:57:00
Haber Merkezi
Son Dakika... Avukatı açıkladı: Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i arayacak

Son dakika haberi... Bazı CHP milletvekilleri mutlak butlan kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'nun evini ziyaret etti. Burada konuşan Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'i arayacağını ifade etti.
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP kurultay davası için "mutlak butlan" kararı verdi.

Karara göre, CHP'nin 47 yıl sonra birinci parti olmasını sağlayan Özgür Özel ile yönetimi tedbiren görevden uzaklaştırılırken, Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetimi yeniden göreve gelecek.

CHP MİLLETVEKİLLERİ EVİNE GİTTİ

Karar sonrası CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat ve Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, Kılıçdaroğlu'nun evinin önünde açıklama yaptı. CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, "Bu kararı herkesin suhuletle karşılamasını temenni ediyorum. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bugün değil ama uygun gördüğü en uygun zamanda sizleri bilgilendirecektir" şeklinde konuştu.

Yine burada konuşan Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik ise Kılıçdaroğlu'nun birazdan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i arayacağını ifade etti.

Yargıtay Onursal Daire Başkanı Aktan, mutlak butlan kararını Cumhuriyet’e yorumladı: 'Bu işin hukuk yoluyla çıkılabilirliği görünmüyor' Yargıtay Onursal Daire Başkanı Hamdi Yaver Aktan, mutlak butlan kararını Cumhuriyet’e değerlendirdi. Aktan, “Türk siyasi partiler tarihinde ve partilerin seçim hukukunda bugüne kadar alınmış böyle bir karar yoktur. Bu ilk oldu. YSK ve seçim yargısına göre seçilmiş organlar, bir hukuk mahkemesi tarafından geçersiz hale getiriliyor" dedi.
Mutlak butlan kararı sonrası dolarda son durum ne? Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin CHP kurultayını iptal ederek yönetimi Kemal Kılıçdaroğlu’na devretme kararı siyasi belirsizliği tırmandırırken Borsa İstanbul’da yüzde 6’yı aşan kayıplarla işlemler geçici olarak durduruldu. Dolar/TL kurunda yaşanan sınırlı yukarı yönlü hareket dikkat çekti.
Sol partilerden ‘mutlak butlan’ kararına sert tepki: ‘Yan yana, omuz omuza mücadele edeceğiz!’ CHP’nin kurultayına ilişkin verilen “mutlak butlan” kararına sol ve sosyalist partilerden peş peşe sert açıklamalar geldi. TKP, TİP, SOL Parti ve EMEP, kararı “yargı müdahalesi”, “saray darbesi” ve “muhalefeti tasfiye girişimi” olarak nitelendirirken, ortak mücadele çağrısı yaptı.