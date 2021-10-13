Kılıçdaroğlu'ndan 3600 ek gösterge çıkışı: "Söke söke alacağız"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün TBMM'de, partisinin grup toplantısında, 3600 ek gösterge tartışmasını değerlendirdi.

Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarının görüntüleri, CHP'nin sosyal medya hesabında paylaşıldı.

“3600 gösterge… Yıllardır söylüyorum, yıllardır. 2014, 2015, 2016, her seferinde söyledim. Tıpkı emeklilere iki maaş ikramiye gibi. Yapmadılar, kulak arkası ettiler. Sonunda Erdoğan, ‘Ben 3600’ü vereceğim’ dedi. Demek ki sözümüzü dinlemeye başladı, güzel, bu bir iyi işaret. Şimdi diyor ki, 3600’ü kastediyor… ‘Bunun üzerine çok spekülasyonlar yapılıyor. Ana muhalefetin başındaki zat, ‘Bu sözü biz verdik’ falan filan… Biz kuru kuruya söz vermeyiz, biz yaparız’.

Eyvallah, yap. Sen yaptın da ben elinden mi tuttum? Sen yaparsan ben alkışlayacağım. Sen yaparsan milletvekillerimiz Meclis’te el kaldıracaklar, 'Evet, biz de istiyoruz' diyecekler.

Ama sen milleti oyalıyorsun. Sanıyor ki Kılıçdaroğlu bunu bir kez söyledi, artık unuttu, mesele bitti. Yok kardeşim, 3600 ek gösterge sağlanıncaya kadar her gün dillendireceğim.

İlk verdiğin sözden bu yana tam 41 ay geçmiş. 2018, 2019, 2020, 2021… Ortada yok 3600, ‘2022’de yapacağız’ diyor. Kaçacak mı 2022’de, ne yapacak? Niye şimdi yapmıyorsun kardeşim, Meclis açık, getir. Niye getirmiyorsun? Yine vaadinden kaçacak.

Yine başka bir gerekçe uyduracak. Ya “Para yok” diyecek, ya başka bir şey diyecek. Veya, ‘Beni seçerseniz ben yapacağım’ diyecek. E artık seni kimse seçmeyecek sen kusura bakma. Buradan söylüyorum, herkes dinlesin.

Öğretmen, sağlık çalışanı, polisler, din görevlileri, infaz koruma memurları… Bunların tamamına 3600’ü vereceksiniz. Vermezseniz söke söke alacağız. Sadece bunlar değil, EYT’liler de var biliyorsun. Ama EYT’liler biraz şanslı onlar terörist grubunda değil. Onlar türedi grubundalar. Erdoğan onlara 'Türedi' demişti. Onların da haklarını teslim edeceğiz. Onların da sorunlarını inşallah biz çözeceğiz.”