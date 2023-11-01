Kılıçdaroğlu'ndan 'Osman Saffet Arolat' paylaşımı

Yayınlanma: 01.11.2023 - 10:47

Güncelleme: 01.11.2023 - 10:47

Gazeteci yazar Osman Saffet Arolat önceki gün hayatını kaybetti. Acı haberi Ekonomist Şeref Oğuz duyurdu.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Şeref Oğuz, “Ekonomi Gazetesi Başyazarı Osman Saffet Arolat'ı kaybettik. Nur içinde yat büyük usta...” ifadelerine yer verdi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN TAZİYE MESAJI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, X hesabından yaşamını yitiren duayen gazeteci için bir mesaj paylaştı.

CHP lideri, "Duayen gazeteci, basın camiasının 'Osman ağabeyi' değerli dostum Osman Saffet Arolat’ın vefatından dolayı büyük üzüntü duydum. Arolat’a Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Duayen gazeteci, basın camiasının “Osman ağabeyi” değerli dostum Osman Saffet Arolat’ın vefatından dolayı büyük üzüntü duydum. Arolat’a Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) November 1, 2023

OSMAN SAFFET AROLAT KİMDİR?

İlk ve orta öğrenimini Ankara’da tamamlayan Osman Saffet Arolat, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Gazetecilik Enstitüsü’nden mezun oldu. Üniversite yıllarında gençlik hareketlerinin içinde yer aldı.

Lise yıllarından itibaren başladığı gazetecilik mesleğinin her kademesinde yer alarak, sembol isimlerinden oldu. 1962 yılında amatör olarak Ankara’da Öncü gazetesinde gazeteciliğe başladı. Bir dönem ANT dergisinde yazı işleri müdürlüğü yaptı. Yazıları nedeniyle yargılanarak tutuklandı.

Uzun yıllar haber ajansçılığı, yabancı radyo muhabirliği ve televizyonculuk gibi işler yaptı. Dünya Gazetesi'nde Yayın Yönetmenliği yaptı. En son Ekonomi gazetesinin kuruluşunda yer aldı, başyazarlığını sürdürdü.