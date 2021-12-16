Kılıçdaroğlu'nun ‘İttifak kabul ederse adayım’ açıklamasını İYİ Parti olumlu karşıladı

16 Aralık 2021 Perşembe, 04:00

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katıldığı televizyon programında 2023 seçimlerinde “ittifakın kabul etmesi durumunda cumhurbaşkanı adayı olacağını” açıklaması, İYİ Parti kanadında da yankı buldu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki akşam katıldığı televizyon programında “Millet İttifakı’nın kabul etmesi durumunda Cumhurbaşkanlığı’na aday olacağını” açıkladı. İYİ Parti’de ise Kılıçdaroğlu’nun bu çıkışı konuşuluyor. Daha önce İYİ Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın, Kılıçdaroğlu’nun adaylık tartışmalarıyla ilgili “Kazanamayacak bir adayı desteklemeyiz” ifadelerini kullanırken, son açıklamanın ardından partinin bazı kurmaylarından “Destekleriz” görüşü geldi. Kılıçdaroğlu’nun “kendisini kamuoyunda konuşturmayı başaran bir isim olduğu” ifade edilirken, parti yönetimi daha önce belirledikleri kriterleri de anımsatıyor. Millet İttifakı’nın adayının “tarafsız, herkese eşit mesafede yaklaşan, parlamenter sisteme geçiş hazırlığını kolaylaştıracak ve en önemlisi de devlet işleyişini bilen bir isim olacağının” altını çizen İYİ Parti kanadı, Kılıçdaroğlu’nun “bu kriterlere uygun bir isim olduğunu” belirtiyor.

AKŞENER’LE GÖRÜŞTÜ

İYİ Parti kulislerinde Kılıçdaroğlu’nun önceki akşamki adaylıkla ilgili açıklamasından Genel Başkan Meral Akşener’in de “haberinin olduğu” ifade ediliyor. Kılıçdaroğlu ile Akşener’in öncesinde görüş alışverişinde bulunduğu ve Akşener’in de “CHP’nin genel başkanı olarak kararınıza saygı duyarız” dediği belirtiliyor. Görüşmede; “Akşener’in başbakanlık çıkışının da güdeme geldiği” Kılıçdaroğlu’nun bu nedenle “Akşener’in başbakanlık kararının değerli olduğunu ifade ettiğinin” altı çizilirken, Millet İttifakı’nın üzerinde çalışma yürüttüğü güçlendirilmiş parlamenter sistem için “Kılıçdaroğlu’nun adaylığının uygun olacağı” değerlendiriliyor. Millet İttifakı içindeki görüşmelerin ardından Kılıçdaroğlu’nun adaylığının “kesinleşmesi” durumunda, her iki liderin birlikte sahaya ineceği ve yurttaşlara “güçlendirilmiş parlamenter sistem ile birlikte Akşener’in başbakan olacağı, Kılıçdaroğlu’nun ise yetkilerini devredeceğini” anlatacağı da İYİ Parti kulislerinde dillendiriliyor.

BİR KESİM "TEMKİNLİ"

İYİ Parti’deki bir kesim ise Kılıçdaroğlu’nun adaylığına “temkinli” yaklaşıyor. Kılıçdaroğlu’nun son çıkışının “bir tür nabız ölçme olabileceğini” ifade eden “temkinli” kanat, “sağ seçmenin soldan gelen bir adaya oy vermeyeceği” görüşünü savunuyor. Ancak bu kanaatte olan partililerin sayısının “Kılıçdaroğlu’nun adaylığını destekleyenlerden daha az sayıda olduğu” belirtiliyor.

İNCE: KILIÇDAROĞLU ADAY OLMALI



Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, dün çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Eskişehir’e geldi. Bir otelde gazetecilerle bir araya gelen İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “İttifak kabul ederse Cumhurbaşkanı adayı olmaktan gurur duyarım” sözlerini anımsatması üzerine; “Sayın Kılıçdaroğlu’nun aday olması gerekir. Doğrusu odur. Genel başkan aday olmuyorsa problem vardır” dedi. Ekonomide yaşanan sıkıntıya ve artan döviz kuruna ilişkinde değerlendirmede bulunan İnce, “Yanlış yaptıklarını biliyorlar fakat ego, kibir o kadar benliklerini sarmış ki o egolarından, kibirlerinden dolayı yanlış yaptıklarını söyleyemiyorlar. Ekonominin kitabını yazdım diyordu; ekonomik çöküşün kitabını yazmış. Bu kafayla devam ederlerse dolar 20 lira olur, 25 lira olur. Bu kafa yanlış bir kafa, bilimden uzak bir kafa” diye konuştu.