Kırıkkale'de IŞİD operasyonu: 1 kişi yakalandı!
Kırıkkale'de terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, terör örgütü IŞİD'in eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma yaptı.
Ekipler, örgütle bağlantısı bulunduğu tespit edilen Suriye uyruklu A.K.A.K.'yi kent merkezinde yakaladı.
Zanlı, sınırdışı işlemleri için Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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